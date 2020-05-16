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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السودان: 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 11:15 م
كورونا
كورونا
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أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة، اثنتان منها في ولاية الخرطوم، والحالات الأخرى في 4 ولايات، طبقًا للتقرير الوبائي لأمس الجمعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 280 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 9 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 2289 حالة، بينها 97 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 222 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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