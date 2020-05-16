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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: مصر تُحاك ضدها مؤامرة فى الخفاء من قوى إقليمية دولية

السبت 16/مايو/2020 - 11:14 م
النائب يحيى كدوانى
النائب يحيى كدوانى
حسين العمدة
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قال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قيام القوات المسلحة بتصفية عدد من العناصر التكفيرية فى سيناء، أمس، يأتى في إطار جهود القوات المسلحة فى حماية الدولة المصرية والقضاء على العناصر الإرهابية والتكفيرية فى سيناء، مضيفًا أن الدولة المصرية تحاك عليها مؤامرة فى الخفاء من قوى إقليمية دولية لفرض الإرهاب داخل الدولة المصرية، بهدف تدمير الدولة والمنطقة العربية.

وأضاف "عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، هؤلاء الإرهابيين لديهم فراغ دينى ومرتزقة مدفوعين الأجر لنشر الفكر المتطرف داخل الدولة، فضلًا عن أن افكار العناصر المتطرفة تتعارض مع القيم الإنسانية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدينية المصرية لديها بعض التقصير فى مواجهه أفكار التطرف الديني، ويجب أن تحمى سقوط الشباب فى أفكار تلك التنظيمات، قائلًا "القوات المسلحة تقوم بتحقيق الأمن والاستقرار لحماية الدولة والمواطن".

وأكد أن العناصر الإرهابية هدفها عدم استقرار الدولة المصرية وتشويه مؤسستها من أجل تدميرها وتفتيت الشرق الأوسط لتنفيذ المخطط الإسرائيلي، مشددًا على أن ظهور التنظيمات الإرهابية جاء بعد حرب ١٩٧٣، عندما قضت الدولة المصرية على أهداف إسرائيل الاستعمارية.

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