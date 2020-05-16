برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

طالبت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، بتطبيق غرامات فورية على مخالفي قرار الحظر، قائلة إن المواطن شعر بشئ من الراحة عندما تم تقليص ساعات الحظر، والمصريون ليس لديهم الوعى والثقافة بأننا فى خطر حقيقى فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19".واقترحت أبوالسعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن يتم تغريم المواطنين الذين يخرقون الحظر بشكل فورى، مردفة: "الغرامة الفورية تجعل المواطنين أكثر التزامًا".وأشارت هالة أبوالسعد إلى أنها فى الحجر المنزلى الآن، لأن أحد أفراد الأمن بالعمارة التى تسكن بها، أصيب بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذى جعل سكان العمارة يعزلون أنفسهم.وأردفت: "أهلي بيكلمونى وبيقولوا لى سننتظرك فى العيد، عندنا عادات موروثة لا يمكن مواجهتها، وأنا مش مع فكرة المحاضر للمواطنين ولكن نطبق غرامة فورية حتى ولو كانت بسيطة".وأكدت النائبة البرلمانية أن المصريين لهم ثقافة ومعتقدات يجب أخذها فى الاعتبار فى ظل وضع إجراءات التعامل مع خطورة فيروس كورونا.