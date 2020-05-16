دينا الشربيني تحاول إثبات برائتها في «لعبة النسيان»

تواصل الفنانة دينا الشربيني إثبات برائتها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي الجديد لعبة النسيان، الذي تخوض به المنافسة الرمضانية هذا العام والمعروض على قناة mbc مصر.وفقدت دينا الشربيني دليل براءتها بعد أن وصلت لرقم الدكتور محمد عبد السلام وهاتفته وأخبرها أنه لا يعلم شيئًا، وطلب منها عدم الاتصال مرة أخرى به، لتفقد الأمل في معرفة سبب ذهابها إلى الغردقة مع "خالد" الذي يجسد دوره الفنان أحمد داود.ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.* مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصرقناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًاقناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً