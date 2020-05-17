«خيانة عهد» الحلقة 23.. هنادى مهنا تستفز جومانة مراد وتفضح حلا شيحة

ملخص أحداث الحلقة 23 من مسلسل "خيانة عهد

تصاعدت أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، وشهدت العديد من الأحداث المثيرة والشيقة.يسرا تستطيع أن تتخطى كمين الشرطةبدأت أحداث الحلقة الجديدة من حيث انتهت السابقة، بعدما حصلت "عهد" يسرا على كمية كبيرة من الهيروين من قبل الديلر الذي أتت به "شيرين" جومانة مراد، حيث تريد الأولى تلفيق تهمة المخدرات لأختها غير الشقيقة "فرح" حلا شيحة، ولكن لسوء حظها أنها أثناء ذهابها إلى المنزل برفقة حقيبة الهيروين، قابلها كمين شرطة، ولكن استطاعت أن تتخطاه دون تفتيش.هنادي مهنا تستفز جومانة مراد باعترافها أنها من سربت الفيديو الفاضح لهاوذهبت "سارة" هنادي مهنا، إلى منزل "شيرين" جومانة مراد، كنوع من الاستفزاز للأخيرة، واعترفت لها بأنها هي من قامت بتسريب الفيديو الفاضح لها الذي كانت تقوم من خلاله بإغواء "هشام" خالد أنور، وحملها كيس هيروين، مما تسبب في أذيتها وحبسها، وتبرؤ عائلتها منها، فانفعلت "شيرين" على "سارة" وتشابكت معها بالأيدي، حتى استطاعت أن تهرب منها وتغادر المنزل.هنادي مهنا تفضح حلا شيحةذهبت "سارة" هنادي مهنا، غاضبة إلى منزل عمتها "عهد" يسرا، وقررت الاعتراف لها بأن عمتها الثانية "فرح" حلا شيحة كانت على علاقة بـ"شيرين" جومانة مراد، والتي تسببت في تعاطي "هشام" خالد أنور للمخدرات قبل وفاته، وهذا كله أمام صديقة "عهد" المقربة "أمال" سلوى عثمان، وشقيق صديقتها "منعم" بيومي فؤاد، فكتمت "عهد" ابنة أخيها غير الشقيق حتى لا تتكلم أكثر من ذلك، خاصة وأنها لا تريد لفت الأنظار لها حتى تستطيع الانتقام من "فرح" و"مروان" دون تدخل أحد.