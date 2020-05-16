العثور على جثة الطفل المخطوف في كفر الدوار بـ«مصرف أبيس»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالاشتراك مع مباحث مركز كفر الدوار، اليوم السبت، من العثور على جثة طفل مخنوقا وملقى بمياه مصرف قرية أبيس 52 التابعة لمركز كفر الدوار، مبلغ باختطافه منذ يوم 13 مايو الجارى.تلقى العميد عمرو الطنيخى مأمور مركز كفر الدوار بلاغا من عمرو عمر فلاح ومقيم بقرية المذكورة ذاتها باختطاف نجله أحمد ٧ سنوات عقب اختفائه من أمام المنزل بتاريخ ١٣ مايو الجارى.وأضاف المبلغ تلقيه اتصالا هاتفيا عقب ذلك من مجهول يطلب فدية مليون جنيه.وبإخطار اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، وجه بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث ضم العميد أحمد لطفى رئيس المباحث الجنائية، والعميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم محمود قاسى رئيس مباحث مركز كفر الدوار.وجارى التحرى فى الواقعة وضبط مرتكبيها وأخطرت نيابة كفر الدوار حيث باشر المستشار أسامة المسلمى رئيس نيابة مركز كفر الدوار التحقيق بإشراف المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور.