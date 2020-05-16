رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة الطفل المخطوف في كفر الدوار بـ«مصرف أبيس»

السبت 16/مايو/2020 - 10:48 م
جثة
جثة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالاشتراك مع مباحث مركز كفر الدوار، اليوم السبت، من العثور على جثة طفل مخنوقا وملقى بمياه مصرف قرية أبيس 52 التابعة لمركز كفر الدوار، مبلغ باختطافه منذ يوم 13 مايو الجارى.

تلقى العميد عمرو الطنيخى مأمور مركز كفر الدوار بلاغا من عمرو عمر فلاح ومقيم بقرية المذكورة ذاتها باختطاف نجله أحمد ٧ سنوات عقب اختفائه من أمام المنزل بتاريخ ١٣ مايو الجارى. 

وأضاف المبلغ تلقيه اتصالا هاتفيا عقب ذلك من مجهول يطلب فدية مليون جنيه. 

وبإخطار اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، وجه بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث ضم العميد أحمد لطفى رئيس المباحث الجنائية، والعميد عبد القوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم محمود قاسى رئيس مباحث مركز كفر الدوار.

وجارى التحرى فى الواقعة وضبط مرتكبيها وأخطرت نيابة كفر الدوار حيث باشر المستشار أسامة المسلمى رئيس نيابة مركز كفر الدوار التحقيق بإشراف المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور. 

موضوعات متعلقة

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

إيطاليا تسجل أقل معدلات وفيات بكورونا منذ مارس الماضي

مسلسل الاختيار الحلقة 23.. مصور فيديو التكفيريين يتعاون مع الجيش

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط

قصة «جميلة» بائعة المشمش.. ولحن سيد درويش «يا بلح زغلول»

حتى آخر رمضان.. تفاصيل برنامج المركز القومى لثقافة الطفل