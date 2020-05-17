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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

عاطل وشقيقته يقطعان يد سائق ويشرعان فى قتله بالبحيرة

الأحد 17/مايو/2020 - 02:48 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شهدت قرية البهى بمركز إيتاى البارود، التابع لمحافظة البحيرة، جريمة بشعة فى نهار رمضان، حيث تربص عاطل وشقيقته، ربة منزل، بسائق أثناء عودته قبل انطلاق مدفع الإفطار، وقاما بالتعدى عليه بساطور وسكين وقطع يده، انتقاما منه لمطالبته للأول بسداد باقى ثمن سيارة باعها له بمبلغ يقدر بـ30 ألف جنيه.

وتم نقل المجنى عليه فى حالة سيئة لمستشفى طنطا الجامعى، وباشرت نيابة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أسامة فودة، التحقيق بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور.

وتلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من أهالى قرية البهى التابعة لمركز إيتاى البارود، بقيام عنتر فاروق سعد الدين، 27 سنة، عاطل، وشقيقته سميرة، 25 سنة، ربة منزل، بالتعدى على السيد نبوى على، 43 سنة، سائق، بالأسلحة البيضاء وسقوطه غارقًا فى دمائه وسط المارة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين للرائد إسلام السعدنى، رئيس مباحث إيتاى البارود، قيام المتهمين بقطع يد المجنى عليه.

فيما كشفت تحريات المباحث، بإشراف اللواء محمد شرباش، قيام المجنى عليه بسابقة بيع سيارة للمتهم الأول، وأثناء مطالبته له بباقى الثمن تربص به بالاشتراك مع شقيقته وقاما بالشروع بقتله وإحداث إصابته.

وتمكن ضباط مركز إيتاى البارود من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر رقم 14131 2020 جنح إيتاى البارود، وأحالهما العميد أحمد البنا، مأمور مركز إيتاى البارود للنيابة.

وباشر أحمد عزمى، وكيل النائب العام، التحقيق ووجه لهما تهم الشروع فى قتل المجنى عليه والبلطجة وترويع الآمنين، وأمر المستشار أسامة فودة رئيس النيابة، بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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