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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

تركيب بوابة تعقيم جديدة بمركز القلب في جامعة الأزهر

السبت 16/مايو/2020 - 10:40 م
بوابة تعقيم
بوابة تعقيم
محمد جعفر
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أعرب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عن تقديره للمبادرات الشخصية التي تقوم بها الكليات والمراكز البحثية، وكذا ما يقوم به بعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين لمواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال التبرع بكمامات وأدوات تعقيم، وحثّ رئيس الجامعة رجال الخير على دعم المنشآت التعليمية والصحية كي تؤدي دورها في خدمة المجتمع ومواجهة الفيروس.

وأوضح الدكتور علي الأمين مدير مركز القلب بجامعة الأزهر، أن المركز بفضل تعاون العاملين فيه وتضافر المجتمع المحلي بادر بتركيب بوابة تعقيم جديدة مزودة بمولد لغاز الأوزون يتم حقنه في الماء ليخرج منه الرذاذ الذي يتحلل وتخرج منه ذرات الأكسجين النشط التي لها قدرة على التعقيم أفضل من الكلور، إضافة إلى أنها لا تترك أثرًا على الملابس، موضحًا أن هذه البوابة ستخدم جميع العاملين في المركز وكذا المترددون على العيادات ومراكز الأشعة.

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