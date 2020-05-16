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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل أول فوج من المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة العزل

السبت 16/مايو/2020 - 10:28 م
غنيم
غنيم
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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يرافقه الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أول فوج من المصريين العائدين من الإمارات وعددهم 148، عند وصولهم للمدينة الجامعية بنين، التي تم تجهيزها لاستقبال 1205، مشيرا إلى أنه تم توفير كل متطلبات الإعاشة المناسبة ووسائل الترفيه والرياضة، وتم دعمها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ بني سويف، على إعداد خطة محكمة لتجهيز المدينة على أكمل وجه، قائلا: «وضعنا خطة محكمة ومتكاملة أشرفت عليها بنفسي، ومن خلال فريق عمل يضم كافة الجهات المعنية من الجامعة و"التضامن" بجانب فريق عمل متكامل من ديوان عام المحافظة برئاسة نائب المحافظ، حيث تابع الفريق ميدانيا وعلى مدار الساعة كل الترتيبات والتجهيزات، وتم تلافي الملاحظات وتوفير المتطلبات أولا بأول».

وأوضح محافظ بني سويف، أنه تم دعم المدينة بمبردات المياه التي تم توفيرها لكل المباني المجهزة وسخانات المياه وشنط المستلزمات الوقائية التي سيتم تسليمها للعائدين عند وصولهم للمبنى، وبوابة التعقيم الخارجية ووسائل الترفيه والتسلية كشاشات التليفزيون والرياضة كتوفير أجهزة جيمانيزيوم وصالات الطعام التي تمت مراعاة الإجراءات الوقائية بها، وتم توفير مخزون مناسب من المواد الغذائية وغيرها من التجهيزات التي وفرتها المحافظة بالتنسيق مع "التضامن" والمجتمع المدني والجامعة.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه تم تعقيم وتطهير المدينة الجامعية بمعرفة الطب الوقائي بمديرية الصحة، لافتًا إلى أنه تابع بنفسه تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بداية من مسار وصول المواطنين للمدينة والإجراءات التي ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات عبر بوابة تعقيم، مرورا بصالات ومداخل الغرف، حيث تم وضع أدوات ومتطلبات التعقيم والإرشادات اللازم اتباعها.

وأكد المحافظ، أنه تم وضع نظام متابعة على مدار الساعة ليتابع المدينة طوال فترة إقامة المواطنين بها «المدة المقررة للعزل الصحي»، حتى يتم توفير أي مستجدات أو التعامل السليم مع التطورات الصحية للمصريين العائدين من الخارج، مؤكدا  أنهم في أولوية اهتمام الجهاز التنفيذي حتى يخرجوا من العزل الصحي في أفضل حال.

وطالب محافظ بني سويف، المصريين بضرورة اتباع قواعد وإجراءات الوقاية والالتزام بها بكل حزم، وأنهم في حال حدوث أي مستجدات يجب عليهم الإبلاغ فورا، حرصا على صحتهم وصحة كل النزلاء، مؤكدا أن الدولة بكل أجهزتها تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كل سبل الراحة وكل ما يلزم لأبناء مصر، مشيرا إلى التكليفات والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لكل المحافظين في هذا الشأن.
محافظ بني سويف يستقبل أول فوج من المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة العزل
محافظ بني سويف يستقبل أول فوج من المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة العزل
محافظ بني سويف يستقبل أول فوج من المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة العزل
محافظ بني سويف يستقبل أول فوج من المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة العزل

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