تقييم المشروعات البحثية لطلاب الشهادة الإعدادية.. الإثنين

تستعد لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية في تلقي المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بكل محافظة، الإثنين المقبل، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأرسلت مديريات التربية والتعليم خطابات الندب للمعلمين المكلفين بتقييم الأبحاث على مدارسهم، على أن يتوجهوا إلى المدارس التي بها مقار التصحيح بعد غد الإثنين.وأرسلت كل مدرسة إعدادي المشروعات البحثية المقدمة ورقيًا من الطلاب، وكذلك أسطوانة مدمجة عليها الأبحاث التي تم رفعها إلكترونيًا علي المنصة بواسطة الطلاب، إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للمحافظة، متضمنة كشفًا بأسماء الطلاب، واسم ونوع المشروع الإلكتروني أو الورقي.كانت وزارة التربية والتعليم ألغت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، واستبدالها بتقديم مشروعات بحثية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩".