الإبراشي: وعى المواطن أهم من إجراءات الحكومة فى مواجهة كورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن ثقافة المصريين في الأعياد والمناسبات تعد قنبلة موقوتة لأنها تعتمد على التجمعات، وذلك يساهم في زيادة انتشار فيروس كورونا.ولفت "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إلى أن مجلس الوزراء سينعقد غدا الأحد لدراسة وإعلان الإجراءات التي سيتم التعامل بها خلال عيد الفطر، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وناشد الإبراشي، الجميع باتباع التعليمات الاحترازية التي ستعلنها الحكومة المصرية، غدا عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.وأردف: "ومهما اتخذت الحكومة من خطوات سيظل وعي المواطنين هو الأساس في ذلك"، مضيفا: "نقدر نمارس حياتنا الطبيعية في مصر من خلال قواعد تعتمد على التعايش مع كورونا ومواصلة العمل والإنتاج".وعلق على عودة الحياة الكروية في ألمانيا، قائلا: "ممكن نعمل ده في مصر في كافة القطاعات في السياحة والمطاعم والأسواق ومختلف القطاعات"، مؤكدا أن العالم تابع عودة الدور الألماني لمعرفة كيف تعود الحياة والتعايش مع كورونا.