موسكو تسجل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، عن وفاة 71 حالة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو ليرتفع الإجمالي إلى 1503 حالات، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس الجمعة.وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 71 شخصًا، مشيرًا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 138 ألفًا و969 إصابة.