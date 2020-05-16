القنصلية العامة بميلانو تشكر الجالية المصرية لتكاتفها في مواجهة كورونا

وجه القنصل العام في ميلانو إيهاب أبو سريع، الشكر لعدد من أبناء الجالية المصرية والجمعيات الفاعلة في دائرة الاختصاص وذلك لتكاتفهم مع أبناء الجالية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وأبرزهم رابطة الجالية المصرية في ميلانو وجمعية المنتدى المصرى بإيطاليا والجمعية الإيطالية المصرية، بالإضافة إلى عدد من النماذج المشرفة من العاملين في القطاع الطبي وأصحاب الأعمال الخدمية لتفانيهم وتطوعهم في مساعدة الجالية لمواجهة الاثار السلبية لفيروس كورونا.وأكد القنصل العام في ميلانو، أن القنصلية على تواصل دائم بأبناء الجالية في دائرة الاختصاص للاطمئنان عليهم وذلك في إطار دور القنصلية من رعاية أبناء الجالية.كما أوضح القنصل العام، بأن القنصلية العامة تتواصل بشكل دورى مع السلطات الإيطالية بمقاطعات شمال ايطاليا لمتابعة احوال المصريين المصابين والبالغ عددهم ٢١٣ حالة.