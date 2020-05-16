أحمد فلوكس يحاول كسب تعاطف الجمهور بعد أزمة الكمبوند

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحمد فلوكس أثناء تناوله الإفطار مع رجال الأمن، بعد أزمة اشتباكه وهجومه على رجل أمن كومباوند خاص مساء أول أمس.واعتبر البعض هذه الصورة محاولة منه لكسب تعاطف الجمهور بعد الهجوم الكبير عليه خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مالي 1000 جنيه كفالة لخروجه من الحبس بعد تقديم بلاغ ضده وتبادل الاتهامات بينه وبين رجال الأمن.واستمعت النيابة لأقوال أفراد أمن الكومبوند الذين اتهموا الفنان أحمد فلوكس بالاعتداء بالضرب على زميلهم، وقالوا في التحقيقات إنهم فوجئوا به يرغب في الدخول، لكنهم استعلموا عن وجهته وتبين لهم عدم وجود تصريح يسمح له بالدخول.وتابع أفراد أمن الكومبوند في التحقيقات، أنه بعدما رفضوا دخوله الكومبوند، فوجئوا به ينفعل عليهم ويعتدي عليهم بالضرب، مثلما ظهر في الفيديو الذي قدموه لجهات التحقيق، وأثبت تعرضهم للضرب، ونفوا ما جاء على لسان الفنان بأنهم اعتدوا عليه أو وجهوا له عبارات السب أو القذف أو أتلفوا سيارته.فيما اتهم الفنان أحمد فلوكس في أقواله أمام النيابة، أفراد أمن الكومبوند بالاعتداء عليه بالضرب والسب والشتم وإتلاف سيارته كما اتهمهم بالتشهير به.