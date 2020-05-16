رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

السبت 16/مايو/2020 - 08:59 م
فريد شوقي
فريد شوقي
ايهاب مصطفى
طباعة
رهن الفنان فريد شوقي بدلته من أجل إكمال مسرحية فرقة "رابطة التمثيل العربي"، ولذلك قصة رواها فريد شوقي بنفسه على صفحات مجلة الكواكب عام 1957.

يقول فريد شوقي: "كان عزيز عيد يستأجر مسرح "دار التمثيل العربي" ومن حقه أن يؤجره من الباطن لمن يشاء، وذهبت إليه ذات يوم لأستأجر المسرح باسم "رابطة التمثيل العربي"، فرحب بي كثيرًا، وأبدى استعداده لأن يعاون بفنه كذلك في سبيل نجاحنا.

وسررت من هذه الروح الفنية الطيبة من أستاذ الفن، وقدمت إليه خمسين قرشا بصفة عربون استئجار للمسرح.

وجاء يوم الحفلة، وكنا قد استطعنا أن نوزع عددًا وافرًا من التذاكر على أننا ما إن وصلنا إلى باب المسرح حتى وجدنا أمامنا مفاجأة مذهلة في استقبالنا.

والذي حدث أن رجال البوليس أغلقوا المسرح لعدم قيامه بالاشتراطات الصحية وما إليها، ووقف على باب المسرح اثنان من الضباط وبعض الجنود يمنعون المتفرجين من الدخول.

وحاولنا بكل وسيلة التفاهم مع رجال البوليس حول هذا الأمر، ولكن دون جدوى، وبحثت عن عزيز عيد فوجدته جالسًا على الرصيف، وهو يتسلى بأكل الخس وعلى فمه ابتسامة ساخرة.

وتقدمت إلى عزيز عيد أطلب معونته في هذه الكارثة ولكنه هز يديه بحركة معناها "هل تنتظر من رجل يأكل الخس أن يعطيك خمسين قرشًا"، واجتمع أفراد الفرقة على الرصيف وتشاورنا في الأمر، وأصررنا على أن نقيم الحفلة، وذهبنا لنستأجر مسرح "برنتانيا" وقابلنا صاحبه المرحوم مصطفى حفني، وأتممنا استئجاره، ولكن كانت هناك مشكلة.. أين قيمة الإيجار؟.

وذهبنا لنجمع القروش الكافية لتأجير المسرح، ونجحنا في أن نجمع 3 جنيهات، وكانت قيمة الإيجار 4 جنيهات، وهنا فكرت وقمت بخلع بدلتي ورهنتها على هذا الجنيه الباقي، وعاد أفراد الفرقة إلى مسرح دار التمثيل العربي يقودون المتفرجين إلى المسرح الجديد.

ولما شرعنا في التمثيل تبين أن دوري في الفصل الأول يقتضي أن أكون ببدلة، وعندئذ شرعنا في جمع المال لاسترداد البدلة، وبلغ ما جمعناه 50 قرشًا دفعناها إلى الموظف المختص وأفرج عن البدلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا

تركيا تسجل 1610 حالات إصابة جديدة بكورونا

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

من هو الشهيد «هرم» الذي جسد شخصيته عصام السقا في «الاختيار»؟

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

حتى آخر رمضان.. تفاصيل برنامج المركز القومى لثقافة الطفل

«متن واقعي وهامش فكري».. رواية جديدة لمحسن يونس عن «خطوط وظلال»

ياسر ثابت يكشف عن سبب تأليفه لكتاب «قصة الثروة فى مصر»

دار عقل للدراسات تصدر رواية «ثورة المخمل» لـ كلاديس مطر