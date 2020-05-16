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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تسجل 1610 حالات إصابة جديدة بكورونا

السبت 16/مايو/2020 - 08:33 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أبلغ وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم، عن تسجيل 1610 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، و41 حالة وفاة جديدة بالمرض في تركيا.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 148067، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 4096، حسبما ذكر قوجة على "تويتر".

كما ذكر أن تركيا أجرت 42236 اختبارا للإصابة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت إلى مليون و1589625 اختبارا.

وبالإضافة إلى ذلك، تعافى 108137 مريضا منذ تفشي المرض، في حين يتلقى 906 العلاج في وحدات العناية المركزة، ويوجد 474 على أجهزة التنفس الصناعي، وفقا للوزير.

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