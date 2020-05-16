157 وفاة جديدة بكورونا في نيويورك



وبتسجيل هذا العدد تكون ولاية نيويورك قد سجلت عددا يقل عن 200 حالة وفاة يوميا، لليوم السادس على التوالى، حسبما ذكرت اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرج.



كما انخفضت أعداد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات. وبتسجيل هذا العدد تكون ولاية نيويورك قد سجلت عددا يقل عن 200 حالة وفاة يوميا، لليوم السادس على التوالى، حسبما ذكرت اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرج.كما انخفضت أعداد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات.

قال، اليوم السبت، حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن الولاية سجلت 157 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.