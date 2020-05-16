«متن واقعي وهامش فكري».. رواية جديدة لمحسن يونس عن «خطوط وظلال»

يصدر قريبا عن دار "خطوط وظلال" الأردنية رواية "منطق الزهر.. متن واقعي وهامش فكري" للروائي المصري الكبير محسن يونس، وتصميم الغلاف للفنان بسام حمدان.وقال محسن يونس عن الرواية: "تغامر نحو أحلام اليقظة الشعبية في الثراء الذي يأتي عن طريق اللقية كما في الحكايات القديمة، أوعن طريق صناعة الوهم الكبير بهذه البرامج التي يمتلىء بها الفضاء عبر قنوات تطرح مسابقات تغري بهذا الثراء".وأضاف يونس في تصريح خاص لـ"الدستور": "الرواية كما هو مكتوب على غلافها أسفل عنوانها الأساسي هي بالفعل تأخذ هذا الشكل، فمتنها موزع بين المتن والهامش في بيان العقلية والطموح الشكلي نحو الثراء، أعطى الواقع الشخصية الرئيسية بيئة تنبت فيها أحلام اليقظة، دون إيقاظ الوعي بقيمة أن يكون الإنسان فاعلا ومنتجا إيجابيا، وأن مسألة الثراء نسبية".وتابع يونس: "تدور الأحداث عبر موتيفات واقعية وتراثية وتاريخية أيضا، مغلفة بغلاف كوميدي يزيد من عنصر التشويق، ويضيف بعدا ساخرا معمول بذكاء، وأريحية ابن بلد".