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بين العزل والتصوير.. حياة نجوم فيلم «عدوى» في زمن كورونا الحقيقي

السبت 16/مايو/2020 - 08:22 م
Contagion
Contagion
هالة أمين
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ماريون كوتيار، كيت وينسلت، مات ديمون، وجود لو، نجوم شاهدناها في فيلم "Contagion" أو "عدوى" للمخرج ستيفن سودربرج، الذي عُرض في 2011 وتنبأ بانتشار وباء يشبه فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن الفيلم الذي عاد مجددا لدائرة الضوء بعد 9 سنوات من عرضه، من خلال تقارير عالمية كثيرة كتبت عنه أو إعادة عرضه من جديد على منصات كبرى، لم يلتفت الكثيرين منا إلى ما يحدث لأبطاله الآن على أرض الواقع وزمن كورونا الحقيقي، ويرصد "الدستور" في هذا التقرير تفاصيل حياة ابرز الممثلين في الفيلم ومشروعاتهم الجديدة.

-ماريون كوتيار الوجه الرسمي لحملة مجوهرات شوبارد
لعبت النجمة الفرنسية ماريون كوتيار في فيلم "عدوى" شخصية الدكتورة ليونورا أورانتيس، عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، والتي سافرت إلى هونج كونج لمتابعة خطى بيت إيمهوف مريضة صفر في الفيلم والتي قامت بدورها النجمة جونيث بالترو، والآن تقوم كوتيار ببطولة أحدث حملة مجوهرات شركة شوبارد السويسرية.

ودعت شركة شوبارد للمجوهرات كوتيار مؤخرًا لتلعب دور البطولة في حملتها الدعائية، حيث عرضت اثنين من خطوط المجوهرات الخاصة بالعلامة التجارية وظهرت النجمة وهي ترتدي مجموعتين مختلفتين من انتاج الشركة الكبرى والمجموعة الأولى تحمل اسم "آيس كيوب" والثانية "ماجيكال سيتينج"

-كيت وينسلت تظهر في "أفاتار2" ديسمبر 2021
قامت النجمة الجميلة كيت وينسلت بدور الدكتورة شيفر إرين ميرز في فيلم "عدوى"وكانت طبيبة برتبة ضابط مخابرات متخصص في الأوبئة، والتي توجهت خلال الفيلم إلى مينيابوليس محل إقامة المريضة صفر، لبدء التحقيق ولكنها تصاب بالعدوى عند تتبع مسارات بيت، وتموت فيما بعد وتدفن في مقبرة جماعية، وهي الآن تنتظر عرض فيلمها الجديد الذي انتظره العالم "Avatar2" للمخرج جيمس كاميرون، بعد فترة تعدت عقد من الزمان على الجزء الأول الذي عرض في 2009.

وظهرت صور جديدة لكواليس أفاتار 2، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تظهر فيها خزانات المياه التي يستخدمها طاقم العمل لالتقاط مشاهد الفيلم تحت الماء وكانت الصور لكيت وينسلت وكليف كورتس، ومن المتوقع عرض الجزء الثاني في 17 ديسمبر 2021.

-مات ديمون الناجي الوحيد في الفيلم يتعرض لخبر إصابة ابنته بالواقع
أما النجم مات ديمون فكان يقوم بدور ميتش زوج المريضة صفر "بيت إيمهوف" في الفيلم والتي قامت بأداء شخصيتها النجمة جوينيث بالترو، وهو الوحيد في الفيلم الذي لم تصيبه عدوى الفيروس وتم وضعه في الحجر الصحي بعد وفاتها في الفيلم، والغريب أن ديمون في الواقع أعلن إصابة ابنته الكبرى بفيروس كورونا ولكنها تعافت.

والآن، مات ديمون يقوم بتصوير اخر مشاهد فيلمه الجديد The Last Duel في إيرلندا، وهو فيلم درامي تاريخي مثير من إخراج ريدلي سكوت، استنادًا إلى كتاب The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France للكاتب إيريك جاجر، وكتب السيناريو النجم بن أفليك.

ويلعب ديمون دور البطولة مع النجوم آدم درايفر وجودي كومر، ويقوم بن أفليك بالتمثيل أيضا في الفيلم، وسيتم إصدار الفيلم في دور عرض محدودة في 25 ديسمبر 2020، قبل عرضه في جميع أنحاء العالم في 8 يناير 2021.

-جود لو ينتظر شيرلوك هولمز
كان النجم جود لو يلعب دور آلان كرومويد الرجل الذي استغل انتشار المرض الغريب في أحداث "عدوى" حتى يربح أموالا طائلة ولنهاية الفيلم لم يتم إدانته رغم إلقاء القبض عليه بتهمة التآمر والغش في الأوراق المالية والقتل غير العمد، ولكن تم إطلاق سراحه عندما دفع مؤيدوه الكفالة.

والآن ينتظر جود لو عرض فيلمه الذي توقف بسبب انتشار وباء كورونا فعليا، وكان من المتوقع أن يظهر الجزء الثالث من سلسلة شيرلوك هولمز الذي يقوم ببطولته هو والنجم روبرت داوني، وقد تم تغيير التاريخ المقرر لعرضه إلى 21 ديسمبر 2021.

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