نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)
السبت 16/مايو/2020 - 08:17 م
سناء إسماعيلطباعة
شاركت الراقصة دينا متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام» فيديو لابنها الوحيد بعد تعرضه لأزمة صحية.
وكشفت دينا عن سبب تعرض ابنها لـ«تلبك معوي» في تعليقها على الفيديو: «سلامتك يا حبيبي.. بلاش أكل من بره في الأيام الحر دي يا جماعة، علي جاله تلبك معوي من الأكل ده».
وظهر ابن دينا في الفيديو وهو في المستشفى ويتلقى محاليل طبية، وطلبت من نجلها أن يحذر الناس أيضًا إلا أنه مازحها قائلًا: «كلوا براحتكم من برة».
وكشفت دينا عن سبب تعرض ابنها لـ«تلبك معوي» في تعليقها على الفيديو: «سلامتك يا حبيبي.. بلاش أكل من بره في الأيام الحر دي يا جماعة، علي جاله تلبك معوي من الأكل ده».
وظهر ابن دينا في الفيديو وهو في المستشفى ويتلقى محاليل طبية، وطلبت من نجلها أن يحذر الناس أيضًا إلا أنه مازحها قائلًا: «كلوا براحتكم من برة».