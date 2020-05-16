تطهير 6 آلاف منشأة وموقف أجرة في قنا خلال مايو

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تطهير الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين، الأسبوع الماضي، 5515 منشأة و479 شارعا و66 موقفا لسيارات الأجرة و13 موقعا للعمل.وأوضح بيان، أنه تم في مدينة نقادة تطهير 2355 منشأة وموقعا، بمدينة قنا، وتطهير 894 منشأة وشارعا، بالوقف، و758 جهة ما بين مؤسسات حكومية ومنازل ومحلات وشوارع ومواقف، قوص، و632 منشأة، أبوتشت، و552 منشأة وموقعا بفرشوط، و343 منشأة، قفط 287، و252 منشأة وشارعا بمدينة نجع حمادي.وأكد الداودي، في البيان، أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، موجها رؤساء المدن باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والقرى كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.