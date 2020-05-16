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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل الاختيار الحلقة 23.. مصور فيديو التكفيريين يتعاون مع الجيش

السبت 16/مايو/2020 - 07:56 م
الاختيار
الاختيار
أمير محمد خالد
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يشهد مسلسل الاختيار الحلقة 23 الذي يعرض على قناة on e في تمام الساعة التاسعة تضامن الشيخ سالم شيخ مشايخ شباب سيناء الذي يقدم شخصيته الفنان دياب مع قوات الصاعقة المصرية ويذهب لمنسي في الكتيبة 103 ويخبره بالتعاون معه للقصاص للشيخ السيناوي الذي قتله التكفيريين. 

مسلسل الاختيار الحلقة 23


كما ينشق مصور فيديو الجماعة التكفيرية عنهم ويذهب للكتيبة 103 للقائد منسي ويعترف له بكل ما يعرفه ويعبر له عن حزنه الشديد لانتمائه لهذه الجماعة في الماضي ويقدم هذه الشخصية الفنان الشاب أحمد فوزي الذي خطف الأنظار من اللحظة الأولى لظهوره وهو يصور فيديو انتقام التكفيريين من الشيخ السيناوي.

وبعد معرفة منسي بمكانهم الذي يخططون فيه للعديد من العمليات ويبدأ في التخطيط لاقتحامه ويستعين بالشيخ سالم لمساعدته في الوصول بعيدًا عن الألغام والمتفجرات وبالفعل يبدأ بالتنفيذ. 

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الاختيار الحلقة 23.. مصور فيديو التكفيريين يتعاون مع الجيش

مسلسل الاختيار الحلقة 23 بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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