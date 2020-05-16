مسلسل الاختيار الحلقة 23.. مصور فيديو التكفيريين يتعاون مع الجيش

كما ينشق مصور فيديو الجماعة التكفيرية عنهم ويذهب للكتيبة 103 للقائد منسي ويعترف له بكل ما يعرفه ويعبر له عن حزنه الشديد لانتمائه لهذه الجماعة في الماضي ويقدم هذه الشخصية الفنان الشاب أحمد فوزي الذي خطف الأنظار من اللحظة الأولى لظهوره وهو يصور فيديو انتقام التكفيريين من الشيخ السيناوي.وبعد معرفة منسي بمكانهم الذي يخططون فيه للعديد من العمليات ويبدأ في التخطيط لاقتحامه ويستعين بالشيخ سالم لمساعدته في الوصول بعيدًا عن الألغام والمتفجرات وبالفعل يبدأ بالتنفيذ.