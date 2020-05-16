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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«صفر» إصابات بكورونا فى الأردن

السبت 16/مايو/2020 - 07:44 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، أنه لم تُسجّل أيّ إصابة بفيروس كورونا المستجدّ داخل المملكة، في حين سُجلت 11 إصابة قادمة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 607.

وأوضحت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن الحالات الـ 11 القادمة من الخارج هي حالة لمواطن أردني من بين العائدين من الخارج قادم من مدينة دبيّ، و10 حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 5 أردنيين، و5 من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وبينت أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة اليوم، ليبقى عدد الحالات المصابة قيد العلاج 132 حالة، منها 54 حالة في مستشفى الملك المؤسّس عبدالله الجامعي، و50 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و28 حالة في مستشفى الملك علياء، وتم إجراء (3993) فحصًا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 140222 فحصًا.

ولفتت إلى استمرارّ عمليّة تسيير الرحلات الجويّة المخصّصة للأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل والطلبة في الخارج لليوم الثاني على التوالي، ضمن المرحلة الثانية من خطّة عودتهم، وسيتمّ الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة خلال الأيّام المقبلة، والتي ستشمل دولًا جديدة، وسيتمّ إخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحّي الاحترازي، بما في ذلك الأشخاص الذين سبق وأن أصيبوا بالفيروس في الخارج وتعافوا.

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