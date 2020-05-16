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السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أسبانيا تعتزم تمديد حظر كورونا لأواخر يونيو

السبت 16/مايو/2020 - 07:37 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال رئيس وزراء أسانيا بيدرو سانتشيث، إن حكومته تسعى لتمديد حالة الطوارئ المصاحبة لفيروس كورونا للمرة الأخيرة حتى أواخر يونيو، فيما انخفضت حصيلة الوفيات اليومية إلى ما يقرب مما كانت عليه قبل ثمانية أسابيع.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي: "الطريق الذي نسلكه هو الوحيد الممكن" مضيفا، أنه سيطلب من البرلمان تمديدا لنحو شهر حتى نهاية يونيو عندما تصل الدولة التي تضررت بشدة من الوباء إلى الحالة الطبيعية".

وأعلنت إسبانيا حالة الطوارئ للمرة الأولى يوم 14 مارس.

ويقول مسئولون إنه على الرغم من السيطرة بشكل كبير على الوباء فإن القيود لا بد وأن تستمر لفترة أطول قليلا في وقت يتم فيه إنهاء العزل العام على مراحل.

وزادت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 بواقع 102 اليوم السبت، لتصل إلى 27563 حالة، وهي أقل زيادة خلال 24 ساعة منذ 18 مارس.

وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 230698 من 230183 حالة.

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