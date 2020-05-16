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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تنفى إطلاق موقع إلكترونى لتسجيل عودة أقارب الوافدين

السبت 16/مايو/2020 - 07:31 م
الكويت
الكويت
أ ش أ
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قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الكويتية، سامي الحمد، إن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق موقع لتسجيل عودة أقارب الوافدين غير صحيح.

وأوضح الحمد، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن عملية ترتيبات العودة إلى الكويت تقتصر على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك بناء على قرارات السلطات المعنية في البلاد.

وأضاف أن ترتيبات العودة تشمل كذلك حملة جوازات السفر مادة (17) الذين غادروا البلاد بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه بناء على الإجراءات المتخذة والمتعلقة بالحظر الكلي، فإن وزارة الخارجية، وتسهيلا على المواطنين الكويتيين، أطلقت رابطا خاصا لتسجيل المواطنين ممن لديهم أقرباء من الدرجة الأولى، وهم "الأب، الأم، الابن، الزوج، الزوجة".

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