مسلسل الاختيار الحلقة 23.. التكفيريون ينتقمون من الشيخ السيناوي

مسلسل الاختيار الحلقة 23



وفي مشهد قاسي صور التكفيريين الشيخ السيناوي وهم يقومون بقتله بالرصاص ردًا على ما فعله معهم، والارشاد ضدهم، وفي نفس الوقت كانت القوات الجوية تبحث عن الشيخ السيناوي لإنقاذه من يد هؤلاء التكفيريين، لكن لم يعصروا عليه.



مسلسل الاختيار الحلقة 23 بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ويشارك في العمل الدرامي أيضا دينا فؤاد ومها نصار و يشارك في العمل الدرامي أيضا ضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة و يشارك في العمل الدرامي أيضا محمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض العمل الدرامي يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.





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يشهد مسلسل الاختيار الحلقة 23 تطورات كبيرة في الأحدث، حيث تبدأ بعد قليل على قناة on e بمشهد قبض التكفيريون على أحد مشايخ سيناء، الذي أبلغ منسي وقوات الصاعقة بمكان الإرهابي المتورط في تفجير مدرعة رامي حسنين.