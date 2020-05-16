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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق طريق «قنا - سفاجا» بسبب السيول

السبت 16/مايو/2020 - 07:14 م
غلق طريق
غلق طريق
قنا: إسلام البكري
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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه تم غلق طريق "قنا - سفاجا" بسبب قطع مياه السيول لأماكن متفرقة من الطريق وهي (الكيلو 27 بالطريق - الكيلو 34 - الكيلو 42)، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده للطريق وعمليات سحب المياه بواسطة السيارات والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا، رافقه اللواء أشرف عطا نائب مدير أمن قنا، وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد، والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لتصريف مياه الأمطار وإعادة فتح الطريق في أقرب وقت ممكن، مناشدا المواطنين بتأجيل السفر بين قنا وسفاجا في الوقت الحالي لحين تحسن الأحوال الجوية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأضاف محافظ قنا في بيان صحفي، أنه تم غلق كافة الطرق الصحراوية والزراعية بنطاق المحافظة نتيجة للعاصفة الترابية التي تضرب المحافظة، وذلك بالتنسيق بين إدارة شرطة المرور وإدارة الأزمات والمحافظات المجاورة.

يذكر أن محافظ قنا أعلن الخميس الماضي، عن رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات وأصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بتجهيز المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

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