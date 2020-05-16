صدمة أشرف بن شرقي في رامز مجنون رسمي





أشرف بن شرقي



وقال أشرف، خلال فقرة الصور عند رؤيته صورة رامز، إن الكاميرا الخفية التي يقدمها صعبة جدًا، ليفاجأ بعدها بخروج رامز جلال من خلف البوستر.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها أشرف بن شرقي، ضحية لمقلب رامز، خلال مواسم برامجه.



وظهر مع رامز، من الرياضيين خلال هذا الموسم، كل من علي معلول، ومحمود كهربا، ومحمد الشناوي، وطارق حامد، والناقد الرياضي أبوالمعاطي زكي.

رامز جلال



البرنامج يختلف هذا العام عن مواسمه السابقة، وذلك لظهور رامز فيه دون أي تخفي أو وضع ماسكات مثلما اعتاد جمهوره عليه خلال مقالبه.





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كما أنه تلافى هذا العام ضرب زملائه من ضحايا برنامجه من خلال بركة مياه يقع فيها النجم في نهاية الحلقة، وخلال هذه الفقرة يمتص غضب ضحايا برنامجه من الفنانيين والرياضيين والإعلاميين.



وقع اللاعب أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، في شباك الفنان رامز جلال ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يتم تصويره في دبي ويذاع عبر فضائية mbc مصر.