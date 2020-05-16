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بعد حلقة «إغلب السقا».. معتصم النهار يرد على منتقدى حديثه بـ«المصرية»

السبت 16/مايو/2020 - 06:45 م
معتصم النهار
معتصم النهار
سناء إسماعيل
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رد الفنان السوري معتصم النهار على الانتقادات التي طالته بعد عرض حلقته في برنامج «إغلب السقا» بسبب حديثه باللهجة المصرية.

وقال في تغريدة عبر خاصية الاستوري بصفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «استحوا على حالكم ضحكتوا وشمتوا شعوب الأرض فينا واحد زعلان من شغلي وقال ما بستاهلوا وواحد بقلك شايف حالو وواحد بقلك ليش حكا مصري وواحد بقلك هيفا وواحد بقلك هو لأنو حلو اشتغل.. والكثير من الكلام الغير مهني وبعدين بيسألوا ليش ما عم يشتغلوا، هي المهنة يلي هيه الفن هي مهنة حب بس تحب بصير شكلك حلو ومو بس الفن بكل مجال حب لتنجح حبو لتصيرو».

وأضاف: «ما عاد عندكم شغله غير معتصم النهار فكروا بمشاكلكم وفكروا ليش وصلتوا لهدا المستوى البشع متل قلوبكم ولما كون ببرنامج مصري والمقدم مصري والمحطة مصرية فطبيعي وعادي وبشرفني أحكي مصري مانها قضية تحكوا فيها لتلفتوا انتباه لشخصياتكم المريضة وبضاعتكم الفاسدة».

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