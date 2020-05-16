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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الإسكان يتابع مشروعات المنصورة الجديدة

السبت 16/مايو/2020 - 06:33 م
وزير الإسكان
وزير الإسكان
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة بمرافقة قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة.

وعرض رئيس الجهاز للموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، عقب ذلك تجول في مشروع "سكن مصر".

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ عدد (١٩٦) عمارة بـ"سكن مصر" بعدد (٤٧٠٧) وحدات سكنية، وجارٍ تنفيذ (468) عمارة بإجمالي (١١٢٣٢) وحدة سكنية بـمشروع "JANNA".

عقب ذلك تفقد منطقة الكورنيش الغربي ومنطقة الفيلات بمنطقة الكورنيش الشرقي، وتجول بإحدى الفيلات الكلاسيك التي يتم تشطيبها، حيث إنه جارٍ تنفيذ (1149) فيلا "منفصلة – متصلة – شبه متصلة"، تضم (2103) وحدات.

وتجول الوزير بمنطقة الكورنيش الشرقي، وتفقد الكافتيريات المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تم الانتهاء من الكورنيش الشرقى بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 م إلى 80%.

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة، مؤكدا الالتزام بأعلى جودة في أعمال التشطيبات. 

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