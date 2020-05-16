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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس برلمانية المؤتمر يطالب بفرض غرامات ضد رافضى ارتداء الكمامات

السبت 16/مايو/2020 - 06:08 م
النائب أحمد حلمى
النائب أحمد حلمى الشريف
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدا أن الحكومة بجميع أجهزتها بصفة عامة وجهود جيش مصر الأبيض من جميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية بصفة خاصة قاموا بدورهم على أكمل وجه.

وطالب "الشريف" فى بيان له أصدره اليوم بفرض وتطبيق الغرامات على الموظفين غير الملتزمين والرافضين لارتداء الكمامات خلال عملهم، وأيضا على المواطنين المترددين على مختلف المؤسسات والمصالح الحكومية الجماهيرية لإنهاء الخدمات الخاصة بهم، مؤكدا أنه يجب علينا جميعا أن نساند جهود الدولة وأعضاء جيش مصر الأبيض الذين لم يترددوا لحظة واحدة فى تقديم أرواحهم؛ لإنقاذ مصر وشعبها من فيروس فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب النائب أحمد حلمى الشريف من الحكومة توفير الكمامات بسعر التكلفة فى مختلف المؤسسات والمصالح الحكومية الجماهيرية حتى لا يكون هناك سبب لعدم الالتزام بارتداء الكمامات من الجميع، محذرا من تداول كمامات غير مطابقة للمواصفات.

كما طالب من الحكومة إصدار قرار بالمنع الكامل لفتح الشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومنع جميع التجمعات الجماهيرية فى أى مكان وأن يكون الحظر كاملا خلال أيام عيد الفطر المبارك على أن يكلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جميع المحافظين بمتابعة هذا الملف للحد من انتشار فيروس كورونا.

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