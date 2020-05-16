رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سالي رشاد تساعد يسرا في رحلة انتقامها بمسلسل خيانة عهد في رمضان

السبت 16/مايو/2020 - 07:08 م
سالي رشاد
سالي رشاد
أمير محمد خالد
طباعة
تشارك الفنانة الشابة سالي رشاد في مسلسل خيانة عهد بتجسيد شخصية سونيا التي ستغير مسار الأحداث رأسا على عقب من خلال مساعدتها لعهد "يسرا" للانتقام من أخواتها مقابل 5 ملايين جنيه ضمن سياق العمل.

وقالت رشاد في تصريح لـ"الدستور": يسرا تعتبر جميع المشاركين في العمل أبطال وتعمل على مساعدتنا جميعا وتهتم بأدق التفاصيل.

اقرأ أيضا:
ما هي قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا، وكذلك حلا شيحة، وكذلك جومانا مراد، وكذلك عبير صبري، هنادي مهنى، وكذلك خالد أنور، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، وإخرج سامح عبدالعزيز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

من هو الشهيد «هرم» الذي جسد شخصيته عصام السقا في «الاختيار»؟

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

إنفوجراف

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

مواقف الزمن الجميل.. فنان شهير يتناول الإفطار فى «بنزينة» مع العمال

حرب «الرسائل المفخخة»... محاولة اغتيال خبراء صناعة الصواريخ والطائرات المصرية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

دار عقل للدراسات تصدر رواية «ثورة المخمل» لـ كلاديس مطر

قصيدة «على باب الله» للشاعر فؤاد حداد فى بيت الشعر

«هيئة الكتاب» تتيح «حكايات الولاد والأرض» للقراء أونلاين

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: كورونا سيؤخر إعلان نتيجة جائزة نجيب محفوظ