سالي رشاد تساعد يسرا في رحلة انتقامها بمسلسل خيانة عهد في رمضان

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مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا، وكذلك حلا شيحة، وكذلك جومانا مراد، وكذلك عبير صبري، هنادي مهنى، وكذلك خالد أنور، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، وإخرج سامح عبدالعزيز. مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا، وكذلك حلا شيحة، وكذلك جومانا مراد، وكذلك عبير صبري، هنادي مهنى، وكذلك خالد أنور، تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، وإخرج سامح عبدالعزيز.

تشارك الفنانة الشابة سالي رشاد في مسلسل خيانة عهد بتجسيد شخصية سونيا التي ستغير مسار الأحداث رأسا على عقب من خلال مساعدتها لعهد "يسرا" للانتقام من أخواتها مقابل 5 ملايين جنيه ضمن سياق العمل.وقالت رشاد في تصريح لـ"الدستور": يسرا تعتبر جميع المشاركين في العمل أبطال وتعمل على مساعدتنا جميعا وتهتم بأدق التفاصيل.