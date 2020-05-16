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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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أحمد فلوكس يشتبك مع أحد متابعيه على «إنستجرام»

السبت 16/مايو/2020 - 05:40 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
سناء إسماعيل
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اشتبك الفنان أحمد فلوكس، مع أحد متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بسبب الفيديو الذي نُشر له حول اعتدائه على أمن كمبوند.

ورد أحمد فلوكس، على اتهام أحد متابعيه بالاعتداء على فرد الأمن واتهامه بتزويرتقرير الطب الشرعي، الذي نشره عبر صفحته ويكشف تعرضه للسحل والضرب، قائلًا: "ما شاء الله ده أنت معلم بقى ومحلل عظيم وما شاء الله يعني فيديو صغير ما عداش دقيقة خلاك تقرر كل ده اتقي ربنا بقى علشان أنا فضلت مستحمل يومين من الفتي والظلم والافتراء علشان أجيب حقي بالقانون فيجي شخص مثل حضرتك ودول كتير يقرر ويحلل ويرصد ويعمل كل حاجة ويظلمني كفاية بقى علشان بجد اللي حضرتك بتعمله أنت واللي زيك مالوش مسمى غير التشهير بي وظلم بين اتقي الله".

وكانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، قد قررت الإفراج عن الفنان أحمد فلوكس وفرد الأمن بكفالة قدرها ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء عليه بالضرب.

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