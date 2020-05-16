وكيل الصحة يزور مصابي حادث طريق السويس العين السخنة

زار وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتور فيصل جودة، مستشفى السويس العام للاطمئنان على مصابي حادث أتوبيس طريق السويس العين السخنة.ووجه جودة شكرًا للدكتور يوسف خليفة مدير عام المستشفى العام، والدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس، ولجميع الأطباء والتمريض وفريق العمل الطبي بالكامل بالمستشفى العام على استقبال الحالات الخاصة بحادث أتوبيس السخنة.وأثنى وكيل الوزارة على حسن أداء الأطقم الطبية خاصة في ظل اهتمام جميع المستشفيات بمرضى فيروس كورونا إلا أنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه بالتوازي وبنفس الإخلاص المعهود منهم جميعًا.وقال وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور فيصل جودة، إن المصابين يغادرون المستشفى تباعًا وأن حالة معظمهم مستقرة، وأكد على أن الطواقم الطبية والتمريض أدوا مهمتهم على أكمل وجه.وكانت المنطقة المقابلة لشركة المطاحن بمنطقة الأدبية بطريق السويس العين السخنة، قد شهدت حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بأتوبيس يقل عمالًا وموظفين، ما أدى لإصابة 27 منهم ونقلهم لمستشفى السويس العام.وهذا بيان بأسماء المصابين:أحمد شحاته السنوسي (43 سنة) محمد أبوالقمصان أبوزيد (41 سنة) محمد أحمد نورالدين (27 سنة) مصطفى غريب موسى (30 سنة) محمود عطا محمد (27 سنة) محمود سمير محمود (37 سنة) أيمن السيد أحمد (42 سنة) إبراهيم مخلوف عبدالمنعم (30 سنة) محمود فهمي طاهر (35 سنة) كريم مصطفى محمد (20 سنة) محمد إبراهيم حسن (55 سنة) محمد هشام أحمد (22 سنة) أحمد محمد (41 سنة) محمود حسين رمضان (25 سنة) أحمد سعد عزيز (27 سنة) راضي أحمد عطية (28 سنة) عبدالرحمن على محمد (25 سنة) محمد رمضان عطية (40 سنة) محمد عثمان كامل (30 سنة) سيد محمد محمود ( 32 سنة)، رفاعى أحمد ( 35 سنة)، أحمد محمد أحمد ( 32 سنة)، محمد عمران محمد ( 57 سنة)، وليد سعيد شحاتة (30 سنة)، محمود جمال رضوان ( 26 سنة)، أحمد سالم حمزة (29 سنة)، علي السيد محمد ( 25 سنة).