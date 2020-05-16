رئيس الوزراء الأردنى: موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم السبت، على الموقف الملكي الثابت الذي لا يتزحزح تجاه القضية الفلسطينية وعدالتها، ورفض أي إجراءات أحادية على الأرض.وقال الرزاز - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا - "نقف صفًا واحدًا، حكومة وشعبًا، خلف قيادتنا الهاشميّة الحكيمة، التي لم تحِدْ يومًا عن الحق، ولم تساوم على المبادئ الراسخة".