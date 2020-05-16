يسرى عبيد يكتب: هل يمهد «كورونا» لحرب عالمية بين الصين وأمريكا؟



ربما يكون الهجوم العنيف الذى تشنه الإدارة الأمريكية ضد الصين محاولة للهروب من الأزمة ومحاولة إلقاء اللوم على الصين وتحميلها المسئولية عن التداعيات الخطيرة لأزمة كورونا على أمريكا والعالم سواء من حيث عدد القتلى والمصابين أو من حيث التداعيات الاقتصادية الأخيرة، لذلك يسعى ترامب من وراء هذا الهجوم إلى استعادة بعض المبادرات إزاء الانتقادات الشديدة، التى تعرضت لها إدارته بسبب تأخرها فى تطبيق تدابير الحجر والتباعد الاجتماعى، وتأمين المستلزمات الطبية.

وربما تكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية أدلة يقينية عن مسئولية الصين بشكل مباشر عن انتشار كورونا فى العالم وبالتالى، فرص نشوب صراع عسكرى معها كبيرة.

الصين استفادت من هذه الأزمة كثيرًا، فهى أظهرت الولايات المتحدة القطب الأوحد بمظهر العاجز الضعيف الذى سقط فى اختبار كورونا، ولم يستطع أن يحمى نفسه أو العالم من كورونا، وبالتالى الصين هى الأحق بالزعامة.



الولايات المتحدة والصين تعلمان تمامًا أن الصدام بينهما حتمى، فواشنطن تعلم تمامًا أن المنافس الأوحد لها على زعامة العالم الآن هو الصين، وبالتالى تستخدم كل الوسائل لوقف تقدمها وعرقلتها، وما الحرب التجارية بينهما ببعيدة.

وبكين تعلم أيضًا أن أمريكا لن تسمح لها بأن تصبح قوة عظمى تهدد نفوذها وهيمنتها على العالم، وبالتالى الصراع والصدام حتمى.. وربما عجل فيروس كورونا بهذا الصراع.. لذلك بعض المؤشرات ترجح أن كلا القوتين تستعدان لصراع مسلح ربما يكون فى هذا العام أو العام القادم.. ومن يرى غير هذا فهو لا يدرك صراع الحضارات فى العالم ومحاولات السيطرة من القوى الكبرى على العالم.. الصدام المسلح وارد لكن متى وكيف وإلى مدى ستصل الأحداث.. كلها أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.

لا أريد الحديث مع الرئيس الصينى.. أفكر فى قطع العلاقات مع الصين.. أشعر بخيبة أمل كبيرة من بكين بسبب إخفاقها فى وقف فيروس كورونا من مصدره.. كل هذه تصريحات صدرت عن الرئيس الأمريكى ترامب ضد الصين، متهمًا إياها بأنها السبب الرئيسى فى انتشار فيروس كورونا الذى حصد أكثر من ٨٥ ألف قتيل أمريكى حتى الآن فى حصيلة لم تحدث فى أكبر الحروب الأمريكية على مر تاريخها الحديث.ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها تواطأت مع الصين وأسهمت فى تضليل العالم بخصوص ظروف انتشار وطرق معالجة فيروس كورونا - قطع التمويل عنها - قال إن لديه معلومات كثيرة عن نشأة الفيروس ودور منظمة الصحة فى التغطية على الصين.المخابرات الألمانية سربت تقريرًا عن اعتراض مكالمة هاتفية بين الرئيس الصينى ومدير منظمة الصحة العالمية يطالبه فيها الرئيس الصينى بتأجيل الإعلان عن تفشى فيروس كورونا وتداعياته وذلك فى يناير الماضى.مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى ووزير الدفاع مارك إسبر وأعضاء آخرون فى الإدارة الأمريكية يشنون هجومًا على الصين بسبب كورونا ويتهمونها بأنها هى السبب فى فيروس كورونا وتفشيه فى العالم وأنه خرج من مختبر فى مدينة ووهان الصينية، نتيجة خطأ معملى.مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، وهو أيضًا صهر الرئيس دونالد ترامب، قال إنّ الرئيس أمر بالتحقيق فى مصدر الفيروس وسوف تتم محاسبة المسئولين عن انتشاره.وطلب من الفريق أن يفحص بعناية شديدة ما حدث، وكيف وصلت الأمور لذلك والتأكد من أنه سوف يتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أن الأشخاص الذين تسببوا فى هذه المشكلة سوف تتم محاسبتهم.أمريكا اتهمت الصين باختراق ومحاولة سرقة أبحاث عن فيروس كورونا وردت الصين بأن هذه افتراءات.بكين ترفض تسييس أزمة كورونا حتى لا تتم فى النهاية إدانتها وبالتالى ستتحمل تبعات اقتصادية وسياسية خطيرة جدًا وربما تمهد لنشوب صراع عسكرى فى نهاية المطاف، بل ترد الصين بأن واشنطن هى سبب انتشار الفيروس فى الصين، لأنها أرسلت جنودًا أمريكيين إلى مدينة ووهان وكانوا يحملون الفيروس.