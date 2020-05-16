35 وفاة و1757 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أحصت إيران السبت، 35 وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا المستجد في أدنى حصيلة تسجل منذ 7 مارس، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات وأعلنت تخفيفًا إضافيًا لتدابير الاحتواء.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور: "على الرغم من وفاة 35 من مواطنينا للأسف خلال الساعات ال24 الماضية، فإن هذا الرقم هو الأدنى خلال 70 يوما"، مضيفا أن الوفيات الجديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 6937 وفاة، لكن في نبأ سلبي أبلغت إيران عن أكبر عدد من الإصابات الجديدة منذ أكثر من شهر.وقال جهانبور: "نحن لم نعد بعد إلى الوضع الطبيعي بأي حال". وأكد تسجيل 1757 إصابة جديدة بالفيروس في مختلف أنحاء إيران خلال 24 ساعة حتى يوم السبت ليصل إجمالي الإصابات إلى 118392.وقالت وزارة الصحة: إن من بين المرضى الذين دخلوا المستشفى منذ أن أعلنت إيران حالاتها الأولى في مدينة قم المقدسة لدى الشيعة في فبراير، شفي 93147 مريضًا وغادروا المستشفى.وذكر جهانبور أن محافظة خوزستان الجنوبية الغربية سجلت العدد الأكبر من المرضى الجدد المحالين إلى المستشفى، وأن الوضع "حرج" في معظم مقاطعاتها.وخوزستان هي المحافظة الوحيدة حتى الآن التي أعادت فيها السلطات فرض تدابير الإغلاق على الشركات والمتاجر بعد تخفيف الإجراءات على مستوى البلاد في أبريل.