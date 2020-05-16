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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المستشار السابق لـ«النقد الدولي»: الاقتصاد المصري يسير بخير

السبت 16/مايو/2020 - 04:45 م
الدكتور فخري الفقي،
الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي
رباب الأهواني
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قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن مصر واحدة من 189 دولة أعضاء بصندوق النقد الدولي والتي تسعى للاستفادة منه عند مواجهة أي أزمة، مؤكدة أن آليات عمل الاقتصاد المصري تسير بخير.

وأضاف مستشار النقد الدولي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "extra news"، أن هناك 18 دولة فقط من بين الدول الأعضاء معدلات النمو بها إيجابية، من بينها مصر والتي تحتل المرتبة السادسة في معدل النمو الإيجابي، وذلك وفقًا لتقرير الصندوق.

وأوضح مستشار النفقد الدولي، أنه بالرغم من جائحة فيروس كورونا، فإن أن وزارة التخطيط المصرية تتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 4.2 %، بينما مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع أن يصل معدل النمو في مصر لـ 4.4%.

وأشار مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إلى أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي جاء نتيجة التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وهو سبب رئيسي لصمود مصر أمام تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب حسن إدارة الحكومة المصرية لأزمة فيروس كورونا، مشددًا على أن معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر مقارنة بعدد من الدول المتقدمة جيد جدًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

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