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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أشرف بن شرقى ضحية «رامز مجنون رسمى» الليلة

السبت 16/مايو/2020 - 04:24 م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
منار إبراهيم
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يحل الكابتن أشرف بن شرقي، لاعب كرة القدم بنادي الزمالك ضيفا في حلقة الليلة من "رامز مجنون رسمي" على شاشة "MBC مصر" عقب أذان المغرب، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

يعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" في موعده عقب الإفطار مُباشرة، على MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب (VOD)، يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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