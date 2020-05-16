عاصفة ترابية قوية تضرب الأقصر (صور)

ضربت سماء الأقصر، اليوم السبت، عاصفة ترابية قوية، وهذا ما دفع سلطات المحافظة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغييرات المناخية، وذلك بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.وشكلت سلطات المحافظة غرفة عمليات رئيسية، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال التنسيق مع كل المراكز والمدن والمديريات على مستوى المحافظة ليتم إخطار غرفة العمليات الرئيسية بأى طارئ فى حينه.ورفٌعت درجة الاستعداد على مستوى كل من الحماية المدنية والمطافئ للتعامل مع أى حرائق قد تنتج عن حركة الرياح، وكذلك تم التنسيق مع الإدارة الصحية ومرفق الأسعاف والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدويه على مستوى المحافظة ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبا لسقوط الأمطار ومواجهة أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية.كما تم إجراء التنسيق مع كل من مديريات الري والإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية لتشكيل لجان وفرق مهيئة للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أمر طارئ.وتأتي تلك الإجراءات الاحترازية والاستباقية بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بهدف الحد من الأزمات والمشاكل داخل المحافظة والتأكد من سرعة التعامل واتخاذ الإجراءات السليمه مع أى طارئ قد يحدث.