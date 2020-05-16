بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفحم سيارة ربع نقل بـ«صحراوي قنا»

اشتعلت النيران في سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي قنا – نجع حمادي، بسبب سوء الأحوال الجوية، دون خسائر بشرية، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، وتمكن السائقين من السيطرة على النيران بعد أن تفحمت السيارة.وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، يفيد اندلاع حريق هائل بسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من المزرعة اليابانية شمالي محافظة قنا، أدى الى تفحم السيارة، دون حدوث خسائر بشرية.تم إخماد النيران بمعرفة السائقين والمواطنين، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتى بدأت في معاينة السيارة وموقع الحريق بالطريق الصحراوي الغربي.