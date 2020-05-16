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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة في نخل بوسط سيناء حول فيروس كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 04:14 م
كورونا
كورونا
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نظمت الإدارة الصحية في مركز نخل بوسط سيناء ندوة اليوم السبت للمترددين على الإدارة حول توعية المواطنين بفيروس كورونا والإجراءات التى يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بالفيروس، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء.

واستعرض محمود صالح مراقب أول الترصد ومسئول إعلام تنظيم الأسرة خلال الندوة نبذة عن فيروس كورونا وطرق انتشاره وطريقة العدوى وفترة الحضانة وآخر الإحصائيات الخاصة بالمرض فى مصر.

وأكد على أهمية رفع كفاءة الجهاز المناعى للجسم وذلك بإتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفاكهة، علاوة على الاستمرار فى تناول المشروبات الساخنة.

ومن جانبها، شددت سهام على عطية مشرفة التمريض بالإدارة على أهمية التباعد الاجتماعى واستخدام الواقيات الشخصية والمطهرات للأسطح، مع اتباع الأساليب الصحية السليمة عند العطس واستخدم المناديل الورقية والتخلص الآمن منها.

كما شددت على أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية مثل غسيل الأيدى وعدم لمس العين والأنف والفم والتزام الجلوس بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، مع اتباع الإجراءات الوقائية، واتباع آداب السعال، والاهتمام بغسل الفواكه والخضار الطازج.

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