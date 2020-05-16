28 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم السبت بلغت 28 سفينة.وذكرت الهيئة- في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 8 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن، مضيفة أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 3 سفن.وأشار البيان إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.