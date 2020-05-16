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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تفتح حدودها مع 3 دول اعتبارا من 15 يونيو

السبت 16/مايو/2020 - 04:11 م
النمسا
النمسا
أ ش أ
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أعلنت النمسا، اليوم السبت، أنها ستعيد فتح حدودها بالكامل مع الدول المجاورة لها من الشرق، التشيك وسلوفاكيا والمجر، في 15 يونيو المقبل، لتوسع بذلك نطاق تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا ليشمل حدود البلاد الشرقية بعد تخفيفها على حدودها الغربية في وقت سابق.

ويأتي الإعلان عقب خطوة منسقة بين ألمانيا والنمسا وسويسرا وليختنشتاين لرفع القيود تماما عن السفر بينها اعتبارا من 15 يونيو، مع تخفيف القيود المفروضة بشأن من يُسمح لهم بالعبور، لكن القيود بقيت كما هي بالنسبة للعبور من إيطاليا، حسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وقال وزراء الداخلية والخارجية وشؤون أوروبا في الحكومة النمساوية - في بيان مشترك - "هدفنا هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الحرية وأقل قيود حسب الضرورة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا، الأربعاء الماضي، لإعادة فتح الحدود الداخلية واستئناف السفر بعد إغلاقها منذ شهر مارس الماضي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنه أوصى بأن تظل الحدود الخارجية الأوروبية مغلقة أمام معظم حركة السفر حتى منتصف يونيو على الأقل.

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