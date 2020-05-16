إصابة شاب بطلق نارى فى مشاجرة لخلافات على الميراث بقنا

أصيب شاب بطلق ناري، عصر اليوم السبت، وذلك جراء دخوله في مشاجرة بينه وبين أبناء عمومته بسبب خلافات على الميراث بقرية الفحيرة التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بإصابة محمد صلاح مبارك، 23 عامًا، بطلق ناري في مشاجرة بينه وبين أبناء عمومته بسبب خلافات على الميراث، بقرية الفحيرة التابعة لمركز دشنا.انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب محمد عبد القادر، معاون أول مباحث دشنا، إلى مقر الواقعة، وتم ضبط أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.