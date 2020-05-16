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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان تنفي وجود أي صراع داخلها

السبت 16/مايو/2020 - 04:10 م
صديق تاور
صديق تاور
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أكد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة بالسودان الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية، أنه لا وجود لأي صراع من أي نوع داخل اللجنة، مشددا على أنها تعمل بروح الفريق الواحد، وبانسجام تام واحترام متبادل بين الجميع.

وانتقد تاور، في بيان اليوم السبت، ما يروج له من أدمنوا سلوك اللامبالاة واللامسئولية، عن صراع ومؤامرة يقودها الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية ضد وزير الصحة وعضو اللجنة الدكتور أكرم التوم، بهدف تنحيته من الوزارة.

وأوضح أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية فيها تمثيل على درجة عالية لكل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالتصدي لفيروس "كورونا" في السودان، من وزارات الدفاع، والداخلية، والمالية، والتجارة، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والخارجية وغيرها، بهدف إسناد وزارة الصحة في هذه المعركة الكبيرة، لأن آثار الجائحة وتداعياتها لا تتوقف عند الطب والعلاج وإنما تتعداهما إلى المجتمع والسوق والأمن والتعليم والموسم الزراعي والخدمات.

وقال إن هذه اللجنة تتابع عملها يوميا وعلى مدار الساعة وفي ظروف شديدة التعقيد لا تخفى على أحد، ولسبب ما تغيب وزير الصحة عن اجتماعات اللجنة لأسبوع كامل دون أن يكلف من ينوب عنه؛ الأمر الذي كان له تأثيره على عمل اللجنة وعمل بعض اللجان الفرعية، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يُطلع رئيس اللجنة من موقع مسئوليته رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لمعالجة هذه الحالة، خاصة وأنه حريص جدا ألا يتعثر عمل اللجنة لأى سبب.

وأضاف تاور: "طلب رئيس الوزراء أن أقدم له ملاحظاتي كتابة حتى يستطيع أن يتفاهم مع وزير الصحة بخصوصها، وفي اجتماع قبل أسبوع استوضح وزير الصحة عن حقيقة مذكرة توصي بإقالته واجتماع دعا له رئيس اللجنة لذات الهدف، وتم توضيح الحقائق له في حينها وتفهم الأمر، وقدم اعتذاره عما حدث من سوء فهم بروح طيبة وانتهى الأمر في حينه، وواصلت اللجنة اجتماعاتها بشكل عادي حسب الأجندة المدرجة".

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