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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حمامات سباحة ومساحات واسعة بشقق «جنة 2» في زايد (فيديو)

السبت 16/مايو/2020 - 04:10 م
جنة 2 في زايد
جنة 2 في زايد
ياسمين عباس
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قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة زايد، إنه نظرا لإقبال المواطنين على مشروع "جنة 1"، تم طرح "جنة 2" شرق المدينة وعلى طريق مصر الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عدد العمارات في مشروع "جنة 2" مناسب لتلقي إقبال أكبر من المواطنين، وبمعدل 4000 وحدة سكنية مميزة.

وأضاف فهمي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، اليوم السبت، أن مشروع "جنة 2" يضم حمامات سباحة داخلية وشقق بمساحات واسعة ومختلفة، موضحًا أن مساحات الشقق تترواح بين 100 متر وحتى 150 مترا، بعدد 2 حمام ومساحات أخرى تشمل 3 حمامات.

وأشار إلى أنه كان من المفترض تسليم الوحدات والانته‍اء بنهاية العام الجاري، ولكن نظرا لأزمة كورونا تأخرت بعض الأعمال الإنشائية، وجار العمل للانتهاء في أقرب وقت ممكن وفقا للإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه يتم توقيع الكشف الطبي على عمال الموقع، والعمل على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، فضلًا عن تخفيض عدد العاملين.

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