«التضامن»: انتظام صرف مساعدات «كرامة»

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، صرف المساعدات الشهرية للمستفيدين من برنامج "كرامة" والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و١٦٦ ألف مستفيد بإجمالي قيمة حوالي ٥٢٤ مليون جنيه من خلال ٤٠٠٠‬ مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية.وأكدت الوزارة، أن اليوم الأول شهد انتظام عمليات الصرف وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي لصرف مساعدات برنامج الدعم تكافل وكرامة لشهر مايو مراعاة للإجراءات الاحترازية ومنع الزحام والتكدسات.وكانت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قد اعتمدت خطة لصرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر مايو ٢٠٢٠ حيث يبدء اليوم السبت ١٦ مايو الصرف لمستفيدي كرامة ويستمر حتى غد الأحد ١٧ مايو.على ان يبدأ الصرف لمستفيدي مساعدات تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون اسرة بقيمة اجمالية ٩٢٠ مليون جنيه اعتبارًا من يوم الاثنين ١٨ مايو كذلك للذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم من مستفيدي كرامة.هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم.يذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي ٣ مليون أسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار ٤٤٥ مليون جنيه.