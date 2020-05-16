«في الشدة يظهر معدن المصري».. تفاصيل مبادرة «هنعدي الأزمة» (فيديو)

شاهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيلما تسجيليا عن مبادرة صندوق "تحيا مصر" نتشارك هتعدي الأزمة"، لتوضيح دور الصندوق في مواجهة أزمة كورونا، والحديث عن خطة دعم أكبر عدد من متضرري أزمة كورونا، ودور المبادرة في توفير 100 ألف كمامة، وكميات كبيرة من المطهرات لمستشفيات العزل، مع دعم الأسر الاولى بالرعاية أو العمالة غير المنظمة بالمواد الغذائية واللحوم، مع توفير قطع ملابس وحلويات وسلع غذائية للمواطنين خلال شهر رمضان لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، إطلاق صندوق تحيا مصر المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك هتعدي الازمة لمواجهة تداعيات كورونا".ووصل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ قليل ليشهد انطلاق صندوق تحيا مصر، وذلك بالتعاون مع مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.