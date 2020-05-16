ضبط متهمين بخرق حظر التجوال وإطلاق أعيرة نارية في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة قنا، عصر اليوم السبت، من إلقاء القبض على إثنين من المتهمين بإطلاق أعيرة وقت حظر التجوال، وإصابة شاب بمدينة فرشوط شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.وكان اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إصابة يحيى أبو الوفا محمد بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتي "المخالفة والنجاجرة" بمدينة فرشوط.ووفق مصدر امني بمديرية أمن قنا، فإنه قد تم ضبط شقيقين متهمين في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.